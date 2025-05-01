Сборная Азербайджана стала второй в Лиге наций в Словакии

Сборная Азербайджана по мини-футболу завершила выступление на Лиге наций в Словакии на втором месте.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финальном поединке подопечные Эльшада Гулиева встретились с хозяевами турнира. Основное время завершилось вничью - 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались словаки - 3:1.

На групповом этапе азербайджанцы уступили Словакии (2:3) и сыграли вничью с Украиной (2:2), а в полуфинале уверенно обыграли сборную Бельгии со счётом 2:0.