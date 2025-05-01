https://news.day.az/sport/1749469.html Сборная Азербайджана стала второй в Лиге наций в Словакии Сборная Азербайджана по мини-футболу завершила выступление на Лиге наций в Словакии на втором месте. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финальном поединке подопечные Эльшада Гулиева встретились с хозяевами турнира. Основное время завершилось вничью - 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались словаки - 3:1.
Сборная Азербайджана стала второй в Лиге наций в Словакии
Сборная Азербайджана по мини-футболу завершила выступление на Лиге наций в Словакии на втором месте.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финальном поединке подопечные Эльшада Гулиева встретились с хозяевами турнира. Основное время завершилось вничью - 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались словаки - 3:1.
На групповом этапе азербайджанцы уступили Словакии (2:3) и сыграли вничью с Украиной (2:2), а в полуфинале уверенно обыграли сборную Бельгии со счётом 2:0.
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