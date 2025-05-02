https://news.day.az/sport/1749477.html Определились первые призеры чемпионата Азербайджана по стрельбе - ФОТО 1 Мая стартовал чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе среди молодёжи, который проводится совместно Министерством молодёжи и спорта, а также Федерацией пулевой стрельбы Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований были разыграны два комплекта медалей.
Определились первые призеры чемпионата Азербайджана по стрельбе - ФОТО
1 Мая стартовал чемпионат Азербайджана по пулевой стрельбе среди молодёжи, который проводится совместно Министерством молодёжи и спорта, а также Федерацией пулевой стрельбы Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день соревнований были разыграны два комплекта медалей.
Среди девушек в стрельбе из винтовки победу одержала Эльвира Аллахьярова. Второе и третье места заняли Айсу Гаджиева и Эльвина Эфсане соответственно.
В мужских соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на высшую ступень пьедестала поднялся Захид Софиев. В тройку лучших также вошли Биньямин Рзаев и Илькин Гасанлы.
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