Азербайджан опережает Японию на "Большом шлеме"

Команда Азербайджана по дзюдо обосновалась на четвертом месте в общем зачете турнира "Большого шлема" в Душанбе (Таджикистан).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в активе нашего коллектива одна золотая награда, завоеванная Балабеем Агаевым (60 кг). Благодаря этому результату мы опережаем Узбекистан, Китай, Казахстан, Японию и многие другие страны.

Лидирует Франция (2-0-2), далее следуют Таджикистан (1-2-2) и Монголия (1-0-1).

Всего в первый день турнира медали выиграли дзюдоисты из десяти стран.