https://news.day.az/sport/1749871.html Азербайджан опережает Японию на "Большом шлеме" Команда Азербайджана по дзюдо обосновалась на четвертом месте в общем зачете турнира "Большого шлема" в Душанбе (Таджикистан). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в активе нашего коллектива одна золотая награда, завоеванная Балабеем Агаевым (60 кг).
Азербайджан опережает Японию на "Большом шлеме"
Команда Азербайджана по дзюдо обосновалась на четвертом месте в общем зачете турнира "Большого шлема" в Душанбе (Таджикистан).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в активе нашего коллектива одна золотая награда, завоеванная Балабеем Агаевым (60 кг). Благодаря этому результату мы опережаем Узбекистан, Китай, Казахстан, Японию и многие другие страны.
Лидирует Франция (2-0-2), далее следуют Таджикистан (1-2-2) и Монголия (1-0-1).
Всего в первый день турнира медали выиграли дзюдоисты из десяти стран.
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