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Азербайджанские дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день Кубка Европы

Юные азербайджанские дзюдоисты успешно выступили в первый день Кубка Европы, проходящего в Губе. Как передает Day.Az, азербайджанские спортсмены завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.