https://news.day.az/sport/1750452.html Скончался азербайджанский борец Азербайджанская борьба понесла утрату. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, скончался воспитанник школы греко-римской борьбы Виктор Авдышев, родившийся в 1956 году в Гёйгёльском районе. Он умер от сердечной недостаточности в возрасте 69 лет.
Скончался азербайджанский борец
Азербайджанская борьба понесла утрату.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, скончался воспитанник школы греко-римской борьбы Виктор Авдышев, родившийся в 1956 году в Гёйгёльском районе.
Он умер от сердечной недостаточности в возрасте 69 лет.
Виктор Авдышев был чемпионом Европы среди молодёжи (1976), двукратным бронзовым призёром чемпионата мира среди взрослых (1978, 1983) и чемпионата Европы (1983), чемпионом СССР (1978), победителем Спартакиады народов СССР (1979).
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