Скончался азербайджанский борец

Азербайджанская борьба понесла утрату.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, скончался воспитанник школы греко-римской борьбы Виктор Авдышев, родившийся в 1956 году в Гёйгёльском районе.

Он умер от сердечной недостаточности в возрасте 69 лет.

Виктор Авдышев был чемпионом Европы среди молодёжи (1976), двукратным бронзовым призёром чемпионата мира среди взрослых (1978, 1983) и чемпионата Европы (1983), чемпионом СССР (1978), победителем Спартакиады народов СССР (1979).