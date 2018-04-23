Ник Честер: В Баку интересная трасса

В Баку интересная трасса, а этот Гран-при появился в календаре относительно недавно. Об этом сказал F1News.ru технический директор, отвечающий за разработку и модернизацию шасси команды Renault Ник Честер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Особенно хороша извилистая секция, которая проходит по старому городу, и стоит потерять концентрацию, то там вполне можно врезаться в барьер. Поэтому и гонщика, и технику ждёт серьёзное испытание. Есть на трассе среднескоростные и быстрые повороты, а также очень длинный прямой отрезок. Он тоже ставит перед нами непростую задачу, поскольку мы не можем использовать тот уровень прижимной силы, который нужен для средней секции трассы, и нам приходится существенно уменьшать прижим именно из-за этой прямой, а это компромиссное решение. Из-за того, что уровень прижимной силы ниже, чем хотелось бы, будет сложно добиться, чтобы резина прогревалась до нужного рабочего диапазона, хотя найти оптимальный баланс очень важно. Нужно, чтобы и максимальная скорость была высокой, и чтобы время прохождения круга в целом оставалось на уровне, а соблюсти оба эти условия не так просто", - сказал Ник Честер.

Он подчеркнул, что влияние ветра на бакинской трассе действительно очень заметное, поскольку машины вообще очень чувствительны к такого рода воздействиям.

"Все аэродинамические элементы рассчитаны на работу в довольно узком диапазоне, и если машину начинает разворачивать вокруг вертикальной оси, они очень быстро теряют эффективность. При сильном боковом ветре, который приводит к увеличению угла разворота вокруг этой оси, структура воздушного потока разрушается, и в итоге прижимная сила резко снижается. Попутный ветер тоже может создавать трудности, в этом случае тоже снижается прижим. По ходу уик-энда мы будем корректировать настройки, чтобы как-то справиться с воздействием ветра и изменениям температуры трассы", - сказал технический директор.