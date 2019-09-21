Осень - волшебное время года, наполненное великолепной природной красотой. Это идеальный сезон, чтобы насладиться и отдыхом на свежем воздухе, и провести активно время: принять участие в сборе яблок, походах, уличных фестивалях и многом другом.

Осень в Азербайджане - это захватывающее, яркое шоу, взрывающее оттенками золота, красного и оранжевого цветов. Осень идеально подходит для путешествий на природе - и в каждом уголке Азербайджана вас ждут захватывающие пейзажи.

Day.Az со ссылкой на Azernews предлагает вам 6 лучших осенних мест в Азербайджане.

Гянджа

Более прохладный по сравнению с Баку климат, ошеломляющая своими красками природа - вот главные причины обязательно посетить этот район осенью.

Национальный парк Гейгель, расположенный в 4 часах езды от Баку, - это еще одна жемчужина этих мест. Особую красоту ему придают кристально чистые озера. Ими можно наслаждаться круглый год, но осень - определенно лучшее время.

Этот район идеально подходит для прогулок, путешествий и семейных пикников.

Ярдымлы

Этот район Азербайджана буквально расцветает с наступлением осени. Ярдымлы поразит вас своей красочной природой, реками, источниками и множеством исторических памятников. Большая часть района покрыта лесами с богатой фауной: здесь можно встретить волков, шакалов, кабанов, медведей и других животных. Ярдымлы не оставит равнодушным никого.

Ширван

В 2003 году в Ширване с целью сохранения важнейших компонентов полупустынного ландшафта и защиты местного вида газелей (включенныйх в Красную книгу) был создан Национальный парк. Здесь также проводится экологический мониторинг, создана вся необходимая для туризма и отдыха инфраструктура.

Его функции также предусматривают осуществление экологического мониторинга, общественного экологического образования, а также создание условий для туризма и отдыха.

Проведите день, прогуливаясь по Национальному парку Ширван, и насладитесь природой во всей ее осенней красе.

Гах

Если вы хотите посмотреть одни из самых необычных достопримечательностей Азербайджана, то вам определенно стоит посетить Гахский район, расположенный на северо-западе страны.

Небольшая деревня Илису, расположенная в этом районе, является прекрасным местом для посещения в любое время года. Благоприятные природные условия делают Гах идеальным местом для альпинизма и пеших прогулок, рыбалки и охоты. Вы также можете совершить экскурсию по окрестностям на лошади.

Район также известен термальными водами и прекрасными водопадами.

Губа

Губа - это настоящее сокровище для всех любителей собирать ягоды и грибы в течение всего года. Ну, и конечно, куда же без знаменитых местных яблок, которые осенью особенно прекрасны. Кроме того, здесь ежегодно проходит фестиваль яблок. Участвующие в нем фермеры демонстрируют свои лучшие плоды самых разных сортов, проводятся различные конкурсы, а музыкальные и танцевальные коллективы устраивают шоу для гостей фестиваля.

Гёйчай

Осень - сезон граната. История Азербайджана неразрывно связана с культивированием гранатов и этот фрукт давно стал национальным символом страны. А в Гёйчае с 2006 года проводится праздник граната. Неудивительно, что он проходит в этом регионе, ведь именно здесь выращивают аж 55 сортов граната.

Не менее интересным может быть отдых в гёйчайских лесах, богатых своей фауной. Прекрасные осенние пейзажи Гёйчая не оставят равнодушным никого.

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