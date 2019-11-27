https://news.day.az/tourism/1179669.html Беларусь хочет упростить въезд для иностранцев
Беларусь хочет упростить въезд для иностранцев
Белорусский министр экономики Дмитрий Крутой рассказал о планах страны упростить въезд в страну для иностранных посетителей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В частности, белорусская сторона хочет расширить безвизовые зоны и упростить въезд в стране через аэропорты и наземные пропускные пункты.
Министр отметил, что безвизовый режим в аэропорту Минска показал серьезный эффект за короткое время.
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