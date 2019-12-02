В чужой монастырь со своим уставом не лезут, поэтому путешественникам нужно мириться с законами других стран, какими бы необычными или даже глупыми они не казались. Конечно, если турист не коллекционирует неприятности на свою пятую точку.

1. Запрет на употребление в общественных местах пищи и напитков в ОАЭ и Саудовской Аравии

В священный для мусульман всего мира месяц поста Рамадан в этих двух исламских странах запрещено есть и пить в общественных местах. Это касается не только правоверных, но и гостей страны. Наверное, чтобы не вводили местных в соблазн, уплетая гамбургеры под прохладную колу.

Закон этот не является формальным. Последний прецедент, известный из прессы, произошел с тремя туристами из Европы, попивавшими сок на виду у всех в центре Дубая. Нарушители были оштрафованы за этот пустяк на 275 долларов (более 18 тысяч рублей). Каждый.

2. Нудизм для избранных в Италии

Если вы считаете, что закон одинаков для всех, то вам не место на пляжах Палермо. Законы этого курортного итальянского города запрещают загорать и купаться обнаженными, но не всем. Запрет действует лишь для мужчин и некрасивых женщин.

Все дамы, которые считают себя привлекательными и подтянутыми, могут находиться в прибрежной зоне полностью обнаженными. С нашей точки зрения, закон подталкивает правоохранителей на злоупотребления, так как точных критериев женской красоты не прилагается, а, как известно, на вкус и цвет...

3. Запрет на мобильные телефоны на Кубе

Несмотря на то, что запрет на использование мобильной связи на острове Свободы упразднили еще в 2008 году, после смерти Фиделя Кастро, мы решили привести его в качестве примера одного из странных правил, несоблюдение которых могло привести к серьезным последствиям.

На Кубе использовать мобильные телефоны, как впрочем и интернет, могли только государственные чиновники и представители крупных компаний, имеющие соответствующее разрешение. Закон касался исключительно жителей Острова Свободы, и туристы могли его не соблюдать. Зато кубинец, которого застали с запрещенным гаджетом, рисковал попасть за решетку.

4. В России под запретом оказались эмо

Сегодня представители молодежной субкультуры эмо встречаются, в основном, в анекдотах, а вот в 2007-2008 году печальных молодых людей в черных одеждах и с длинными челками, можно было встретить в любом городе РФ.

В связи с тем, что эмо пропагандировали депрессивные идеи и суицидальные мысли, распространение их идеологии было запрещено в России на законодательном уровне в 2008 году. Самих эмо, конечно, за решетку не бросали, но распространение связанного с ними контента в интернете существенно ограничили.

5. В России действует запрет на грязные автомобили

Точнее закон запрещает иметь загрязненные номерные знаки. Россияне могут ездить на автомобилях полностью покрытых пылью или глиной, но только не в районе госномера. В этом случае водитель может попасть под действие КоАП РФ, статьи 12.2.

Закон звучит странно только для заядлых пешеходов, ведь любой водитель знает, что грязный знак просто невидим на камерах слежения. Владелец транспортного средства с неразличимым номером, мало уязвим для дорожных патрулей.

6. Запрет на реинкарнацию в Китае

Если вы отправились в Поднебесную и в ходе визита в эту замечательную страну вам понадобилось пройти цикл перерождения, то знайте - вы нарушаете закон. В Китае на полном серьезе запрещена реинкарнация и подобные ей буддийские штучки.

Связан этот запрет с желанием китайских властей максимально ограничить влияние далай-ламы на население некогда отжатого у него Тибета. В Пекине всерьез опасаются, что далай-лама, которому уже 70 лет, сможет после смерти возродиться у себя на родине и этим внести смуту в сердца миллионов буддистов. В стране немало верующих, которые не в восторге от вхождения Тибета в состав Китая и, тем более, от вынужденного исхода высшего духовенства из Лхасы.

7. Запрет наступать на купюры в Таиланде

В Таиланде запрещено наступать ногами на денежные купюры страны. Это обосновано тем, что топчась по банкнотам, человек попирает ногами изображение короля этой страны, что, вне всякого сомнения, является неуважением к монаршей особе.

Любое неуважение к королю в Таиланде карается тюремным заключением, продолжительность которого зависит от тяжести преступления и того, совершалось ли оно впервые или повторно.

8. Кормление голубей в Италии

Если вы направляетесь в Италию и не хотите лишних проблем, ни в коем случае не кормите в этой стране голубей. Закон, принятый 30 апреля 2008 года, запрещает такое проявление заботы о птицах и грозит нарушителям нешуточными штрафами.

За брошенную голубям булку можно поплатиться штрафом, сумма которого может достигать 500 евро. Запрет на кормление птиц преследует сразу две цели: снижение количества помета на улицах и особенно на памятниках культуры и ограничение контакта с голубями, которые могут переносить опасные для человека инфекции.

9. Запрет на компьютерные игры в Греции

В Греции, как известно, есть все. В том числе и нелепые законы. С 2002 года в стране официально запрещено играть в компьютерные игры. Вообще, планировали запретить лишь азартные игры и игровые автоматы, но не смогли дать четкое определение вредным для греков развлечениям и, на всякий случай, запретили все игры на компьютерах.

К счастью для геймеров, несмотря на то, что закон является действующим, его исполнение никто не проверяет, и жители страны спокойно играют во все, что им нравится.

10. Запрет на телепортацию в Китае

Нет, китайцы не сошли с ума и не ловят умеющих телепортироваться сограждан, как воробьев при дедушке Мао. Запрет касается изображения процесса телепортации в кинематографе, театре и изобразительном искусстве.

Тема телепортации и путешествий во времени невероятно популярна в Китае, но власти считают, что они ненаучны и вредны для граждан страны. Телепортация способствует распространению суеверий, а также идей реинкарнации, которая, как мы уже писали выше, в Китае находится вне закона.

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