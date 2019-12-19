Ичеришехер - самый большой и первый исторический памятник в Азербайджане, который ЮНЕСКО включила в свой Список Всемирного наследия в 2000 году. А на днях исторические объекты Ичеришехер (Девичья башня и Дворцовый комплекс Ширваншахов) были включены еще и в Список исламского наследия ИСЕСКО на основании заключительного документа внеочередного заседания Комитета наследия исламского мира, проведенного в столице Марокко - Рабате, что также является значимым событием.

Ичеришехер, который по праву считается жемчужиной Азербайджана, обрел мировую популярность благодаря невероятной крепости, внутри которой расположилось большое число архитектурных и исторических памятников. Это, пожалуй, самая известная из крепостей Азербайджана, которая прекрасно сохранилась до наших дней. Очень сложно определить сегодня точный возраст этого укрепленного поселения, построенного нашими предками. В результате археологических раскопок установлено, что территория Ичеришехер была заселена еще в бронзовом веке, а в VIII-XI вв. здесь кипела городская жизнь, процветали ремесла и торговля.

В общей сложности на небольшой территории Ичеришехер в 22,1 гектара, сконцентрированы сотни исторических памятников, 4 из которых мирового и 28 - национального значения. Именно здесь, в стенах древней Крепости находится один из главных символов Баку - величественная и неприступная Девичья Башня, а также знаменитый Комплекс Дворца Ширваншахов, старинные мечети, караван-сараи, бани.

Ичеришехер - не только памятник старины. На территории этого историко-архитектурного заповедника, окруженного хорошо сохранившимися крепостными стенами, высотой 8-10 метров, в старинных домах проживают более 1300 семей и функционирует множество культурных заведений.

Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", главной задачей которого является охрана и пропаганда Ичеришехер, его материально-духовных ценностей, уделяет особое внимание реставрации и восстановлению исторических и архитектурных памятников. За последние годы в Девичьей башне, Дворцовом комплексе Ширваншахов, мечети Мухаммеда, Бекской мечети, Джума мечети, Марионеточном театре, на воротах Гоша Гала, в Четырехугольной крепости, бане Гаджи Бану и других историко-архитектурных памятниках мирового и местного значения были проведены многочисленные реставрационные и консервационные работы, которые успешно завершились.

Уже в 2020 году планируется открытие дома Бакинских ханов, где в данный момент завершаются реставрационные работы. Дом Бакинских ханов, имеющий важное значение для истории города Баку, превращается в уникальный музей и скоро откроет свои двери для посетителей. Также идут реставрационные работы в подземной бане, прилегающей к крепостным стенам, обнаруженной в 2016 году во время археологических раскопок.

Здесь, кроме исторических и архитектурных памятников, расположилось большое число галерей. Привлекает туристов мастерская известного художника Али Шамси, фасад которой стал любимым местом туристов и местных жителей для фото. Говоря о фото, не так давно в Ичеришехер появился еще один обязательный пункт для посещения - Бакинский дом фотографии в "Зенджирли бина".

Старый город, как еще называют Ичеришехер, является музеем под открытым воздухом. И примечательно, что Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", чтобы облегчить маршрут туристам, запустило мобильное приложение "Icherisheher", которое позволяет быстро найти свой отель, ориентироваться в знаменитых улочках, которые многие называют лабиринтом, определить расположение примечательных мест, обязательных к посещению, а также дает информацию о достопримечательностях Старого города. Этим приложением сегодня активно пользуются как местные жители, так и иностранцы из ОАЭ, США, Великобритании, России, Казахстана, Китая и других стран.

Жизнь в этом "городе в городе" кипит. Старый город волшебным образом сохраняет свою самобытность, при этом радуя нас новыми "пунктами для посещения". Ичеришехер продолжает влюблять в себя всех, кто побывал в нем хоть раз, и заставляет гордиться азербайджанский народ, олицетворяя собой нашу историю и культуру в камнях, которые хранят в себе память и волшебным образом вдохновляют и заряжают силой людей, которые оказываются в стенах Ичеришехер.

Ф. Агаларова

Фото: @seemyicherisheher