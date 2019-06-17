Ичеришехер - самый большой и первый исторический памятник в Азербайджане, который ЮНЕСКО включило в свой Список Всемирного наследия в 2000 году.

Ичеришехер - место, где русские туристы поскальзываются со словами "черт побери", а европейцы восхищенно ловят кадр с крепостными стенами и возвышающимися на их фоне "пламенными башнями".

Ичеришехер - место, где и местные и гости столицы любят часами бродить в поисках интересных мест, а также пробовать национальную кухню.

Конечно, приятно заблудиться в Старом городе, но только если у тебя много времени, нет тяжелого багажа, и ты настроен на небольшое приключение. В обратном случае, найти правильную улочку или свой отель, проложить маршрут, узнать информацию о заведениях внутри крепостной стены бывает сложно. Особенно иностранцам.

Для решения этих проблем Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" представило разработанное агентством Digital Sharks мобильное приложение "Icherisheher".

О том, как создавалось приложение и есть ли необходимость в подобных проектах, читайте в интервью Day.Az с руководителем агентства Digital Sharks Давидом Хрипуновым.

С каждым годом Азербайджан развивает туризм, проводит крупные мероприятия, что стимулирует туристический поток и увеличивает количество людей заинтересованных в посещении страны.

Не так давно я выступал на туристическом форуме в Габале, где рассказал про маркетинг территорий и почему важно развивать локальные сервисы, чтобы помочь туристам уже на месте.

Современный путешественник - это технологически избалованный пользователь, старая школа продвижения территорий уже не работает, что в корне меняет подход для популяризации города. Социальные сети, сервисы для путешественников типа Tripadvisor меняют паттерн поведения туриста полностью.

Изменилось то, как люди изучают место, куда отправятся на отдых, то как они выбирают отель, хостел и строят маршрут прогулки. Буквально недавно мы изучили рынок внешних поисковых запросов касательно Азербайджана, и знаете что? Он есть!

Около одного миллиона поисковых запросов среди русско- и англо-говорящих пользователей, которые хотят получить больше туристической информации. Сейчас мы решаем, что с этим делать, так как очень важно владеть и управлять информацией, которую мы хотим дать потенциальным путешественникам.

Сегодня диджитал маркетинг территорий - это быстрорастущая отрасль, в которой есть множество факторов. Одним из таких факторов являются локальные сервисы, которые помогут туристу комфортно провести время на нашей территории.

Одним из таких проектов для нас в Digital Sharks стало приложение Icherisheher.

Идея родилась в стенах студии и быстро полюбилась команде, по нескольким причинам. Во-первых, Ичеришехер очень запутан, на популярных картах Google Maps, Yandex нет такой прорисовки всех переулков и тупиков. Во-вторых, толпы туристов блуждающих с чемоданами в поисках отеля - это печальное зрелище. Хорошо, если это знаменитый отель прямо у дороги, а вот тем у кого он затерян в улочках Старого города повезло не очень. Ну и конечно, мы очень хотели сделать такой крутой сервис для Азербайджана.

Самым важным для нас была карта, так как она должна решать основную задачу, это довести пользователя из пункта "А" в пункт "Б". Мы буквально обошли весь Старый город, чтобы найти улицы координат которых мы не знаем, это заняло около двух месяцев, но это того стоило.

Разрабатывая приложение, мы хотели сделать его полезным не только для туристов, но и для местных жителей, поэтому здесь есть абсолютно все о достопримечательностях, а их в Старом городе аж около 400 и могу точно сказать, что часть из них даже мы - коренные жители, не знаем.

В приложении мы смогли совместить все, что потребуется пользователю для комфортного пребывания в Старом городе: удобный поиск и категории, детальная информация о ресторанах, сувенирных лавках, банках и даже о единственном портном на территории Старого города.

Для гостей города мы предусмотрели возможность просмотреть доступные экскурсии и заказать их прямо из приложения.

Сегодня нашим приложением пользуются даже гиды, проводящие экскурсии в Старом городе. Есть пользователи из ОАЭ, США, Великобритании, России, Казахстана и Китая. Как мы видим, приложение справляется с поставленной задачей и охват только растет. Скоро на улицах Старого города появятся специальные наклейки, с помощью которых можно будет легко установить приложение.

Информация о местах постоянно дополняется и здесь нужно выразить глубочайшую благодарность Управлению "Ичеришехер", за столь оперативную работу, которую они делают сейчас.

На примере приложения мы четко видим то, как локальные сервисы помогают развивать туризм и повышают осведомленность об Азербайджане. Сейчас мы разработали еще несколько концептов, которые направлены на управляемое изучение города, дабы мы могли сами влиять на маршрут туриста.

Выбрать платформу и установить приложение можно по этой ссылке: Icherisheher.

Франгиз Агаларова

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