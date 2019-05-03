В древней части столицы Азербайджана - Ичеришехер появился еще один обязательный пункт для посещения - Бакинский дом фотографии в "Зенджирли бина".

Открывшийся пару месяцев назад Дом фотографии уже завоевал внимание местного населения, став очагом для фотографов.

Как сообщил в беседе с Day.Az куратор Дома фотографии, известный азербайджанский фотограф Санан Алескеров в его стенах уже прошло не мало выставок, мастер-классов и фото-конкурс. Алескеров хочет, чтобы здесь было постоянное движение фотографий, проходили выставки, творческие встречи. Чтобы Дом фотографии отражал в себе все происходящее в творческой жизни фотографов республики.

В данный момент в Доме фотографии представлены две выставки.

Одна из них посвящена 500-летию Кубы и организована их посольством в Азербайджане.

Другая же экспозиция, ставшая первой в Доме фотографии, называется "İçəri Şəhər" ("Внутренний город") и открывает публике процесс диалога между городом и фотографом длиной в полтора столетия. Эта выставка стала документальным свидетельством того, как время не стоит на месте, изменяет не только ландшафт городской среды, ее воздух и свет, но и оптику.

Данная экспозиция возникла благодаря объединению фотоколлекций двух "путешественников во времени" - Санана Алескерова и Бахруза Гусейнзаде, а точнее, благодаря их различному подходу к фотографии.

Особый интерес публике, пришедшей в Дом фотографии, составляют исторические кадры из коллекции художника, исследователя Бахруза Гусейнзаде. Их он собирает уже 15 лет. Его коллекция на сегодня включает как сотни оригинальных фотографий конца XIX - начала XX века, так и архив, насчитывающий около 20 тысяч изображений в виде эстампов, принтов и цифровых копий.

А коллекция фотографий фотохудожника Санана Алескерова создавалась в Ичеришехер, где он родился и вырос. На протяжении 40 лет он ведет фотолетопись Ичеришехер.

Дом фотографии работает без выходных с 10:00 до 19:00, поэтому любой желающий может насладиться экспозициями в пробивающихся сквозь стеклянный потолок лучах солнца.

Ф. Агаларова