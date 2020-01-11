Как туристов обсчитывают в магазинах разных стран
Внимательность на отдыхе зачастую спасает туристов от многих неприятностей. И, конечно, особое внимание следует уделять вопросам, касающимся денег.
Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, как туристов обсчитывают в магазинах разных стран.
Чешские чеки
Одно из самых популярных зимних направлений хоть и кажется абсолютно безопасным, но тоже таит в себе некоторые странности. Так, в Чехии советуют абсолютно везде проверять чеки, даже в супермаркетах. Вам могут пробить больше позиций, чем вы взяли или добавить товары, которые вы и вовсе не покупали.
Проверяйте чеки не отходя от кассы и старайтесь не покупать сразу много товаров.
Турецкие хитрости
В Турции зачастую предлагают купить товары не только за местные лиры, но и за доллары и евро. Туристам такое предложение очень нравится, потому что не надо чуть что бежать в обменник.
Однако турецкие продавцы очень хорошо знают, как хитрить с курсом валют. Они могут называть одну и ту же цену в разных валютах, просто посмотрев на ваш вид. Следите за ценниками и уточняйте, о какой конкретно валюте идет речь.
Вьетнамская математика
Отдых в жарком Вьетнаме постепенно становится все популярнее. А почему бы и нет, ведь там солнечно, экзотично и сравнительно дешево.
Но в небольших вьетнамских магазинчиках не принято писать цены. И даже если ценник стоит, ушлый продавец может просто поменять цифры местами, так что вы и не заметите.
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