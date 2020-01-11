https://news.day.az/tourism/1192725.html Как туристов обсчитывают в магазинах разных стран

Как туристов обсчитывают в магазинах разных стран

Туризм, 11 января 2020 04:04 234

Внимательность на отдыхе зачастую спасает туристов от многих неприятностей. И, конечно, особое внимание следует уделять вопросам, касающимся денег.

Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, как туристов обсчитывают в магазинах разных стран.

Чешские чеки

Одно из самых популярных зимних направлений хоть и кажется абсолютно безопасным, но тоже таит в себе некоторые странности. Так, в Чехии советуют абсолютно везде проверять чеки, даже в супермаркетах. Вам могут пробить больше позиций, чем вы взяли или добавить товары, которые вы и вовсе не покупали.

Проверяйте чеки не отходя от кассы и старайтесь не покупать сразу много товаров.

Турецкие хитрости

В Турции зачастую предлагают купить товары не только за местные лиры, но и за доллары и евро. Туристам такое предложение очень нравится, потому что не надо чуть что бежать в обменник.

Однако турецкие продавцы очень хорошо знают, как хитрить с курсом валют. Они могут называть одну и ту же цену в разных валютах, просто посмотрев на ваш вид. Следите за ценниками и уточняйте, о какой конкретно валюте идет речь.

Вьетнамская математика

Отдых в жарком Вьетнаме постепенно становится все популярнее. А почему бы и нет, ведь там солнечно, экзотично и сравнительно дешево.

Но в небольших вьетнамских магазинчиках не принято писать цены. И даже если ценник стоит, ушлый продавец может просто поменять цифры местами, так что вы и не заметите. 

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