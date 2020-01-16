Турагентствам Азербайджана рекомендовано продвигать семейный и студенческий туризм

Туристическим агентствам Азербайджана рекомендовано стимулировать отдельные сферы индустрии туризма.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в "Этическом кодексе представителей индустрии туризма", разработанном Азербайджанской ассоциацией туристических агентств.

Согласно документу, при поддержке соответствующих государственных структур следует стимулировать и развивать социальный, в частности коллективный туризм.

Наряду с этим, рекомендуется продвигать и оказывать поддержку в развитии семейного, молодежного и студенческого туризма, а также туризма пожилых людей и лиц с ограниченными физическими возможностями.