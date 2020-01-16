https://news.day.az/tourism/1194720.html Турагентствам Азербайджана рекомендовано продвигать семейный и студенческий туризм
Турагентствам Азербайджана рекомендовано продвигать семейный и студенческий туризм
Туристическим агентствам Азербайджана рекомендовано стимулировать отдельные сферы индустрии туризма.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в "Этическом кодексе представителей индустрии туризма", разработанном Азербайджанской ассоциацией туристических агентств.
Согласно документу, при поддержке соответствующих государственных структур следует стимулировать и развивать социальный, в частности коллективный туризм.
Наряду с этим, рекомендуется продвигать и оказывать поддержку в развитии семейного, молодежного и студенческого туризма, а также туризма пожилых людей и лиц с ограниченными физическими возможностями.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре