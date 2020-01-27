В Баку прошла первая ассамблея винного маршрута Кавказа

Сегодня в Баку при организации Азербайджанского бюро по туризму и Европейского института культурных маршрутов прошла первая ассамблея винного маршрута "İter Vitis Qafqaz", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На Ассамблее было объявлено, что создан винный маршрут Кавказа, который охватит Азербайджан, Грузию и Россию.

Генеральный исполнительный директор Бюро Флориан Зенгстшмид отметил на мероприятии большой потенциал Азербайджана в развитии винного туризма.

По его словам, созданный маршрут внесет большой вклад в развитие этой сферы в регионе.

На мероприятии был утвержден план деятельности в рамках винного маршрута Кавказа на 2020 год. В текущем году страны-члены займутся реализацией цикла мероприятий вдоль этого маршрута, будут активно участвовать в его популяризации на международных платформах, а также в осуществлении культурного и туристического обмена между странами.

Было отмечено, что винные ассоциации каждого государства-участника проведут цикл тренингов между странами по обмену опытом и развитию виноделия.

В рамках мероприятия эксперты Европейского института культурных маршрутов и Европейского института гастрономии, культуры и туризма провели тренинги.

Напомним, что винный туристический маршрут Азербайджана был включен в винный маршрут "İter Vitis" на ассамблее, состоявшейся в ноябре 2019 года в Хорватии.

"İter Vitis", являясь маршрутом Европейского института культурных маршрутов и Евросоюза, объединяет винные маршруты более 19 стран. Кроме того, "İter Vitis" нацелен на популяризацию также истории и традиций стран-членов.