В наше время туристический сезон открыт круглый год. Летом можно отдыхать на курортах Средиземного моря, а зимой - отправляться греться в Таиланд или на Бали. Вот только перед поездкой будет не лишним узнать, с какими проблемами могут столкнуться туристы в той или иной стране.

В 2020 году список ограничений для путешественников опять пополнился, передает Day.Az со ссылкой на AdMe.ru. Поэтому советуем вам ознакомиться с этими нововведениями, чтобы не испортить себе честно заработанный отпуск.

10. В аэропорту Стамбула стало сложнее найти своего туроператора

В одном из аэропортов Турции придется самостоятельно искать своего туроператора. Это ограничение коснется путешественников, которые прилетают в аэропорт Стамбула. Раньше представители агентств встречали туристов сразу после зоны таможенного контроля и вели к своим автобусам.

Эта практика благополучно завершилась с 1 января 2020 года. Представителям турбизнеса теперь нельзя находиться в этой зоне и держать таблички с названием своей фирмы или фамилией туриста. Подобные действия стали приравниваться к незаконной рекламе.

Сейчас в зону встреч стамбульского аэропорта разрешено проходить лишь родственникам и друзьям путешественников. Туроператоры креативят как могут: прикидываются обычными встречающими и надевают футболки с логотипами компании или заранее предупреждают клиентов, что будут держать папки определенного цвета. Но, несмотря на все ухищрения, сборы туристов стали растягиваться до 1,5-2 часов.

9. В Венеции может не хватить билетов в знаменитый Сан-Марко

В Венеции придумали, как отрегулировать поток любителей погулять по площади, где расположен собор Святого Марка. Сейчас это одна из самых популярных достопримечательностей Италии, которая буквально захлебывается в потоке туристов. Ежедневно Сан-Марко посещает около 15 тыс. человек.

Чтобы сберечь уникальное историческое наследие, здесь пытаются организовать доступ на площадь и в собор только по билетам. С апреля 2020-го туристам планируют предложить 2 варианта: заплатить за вход онлайн, выбрав дату посещения, или попробовать добыть бесплатный билет в городском терминале. Правда, в последнем случае никто не гарантирует, что вам удастся осмотреть достопримечательности. В высокий сезон дневной лимит посещений будет ограничен.

И да, купаться в каналах тут до сих пор запрещено. Штраф составляет несколько сотен евро.

8. В Таиланде придется вспомнить про корзинки и авоськи

Запрет на использование бытового пластика в этой стране планируют ввести с 2021 года. Но уже сейчас десятки торговых центров и аптек перестали предлагать на кассе полиэтиленовые пакеты.

Местные жители сперва были недовольны этим нововведением и даже включили режим троллинга: использовали для транспортировки покупок все, что попадет под руку, от плетеных корзинок до ведер и детских ванночек. К флешмобу в соцсетях присоединились и туристы, которым тоже не хватало привычной упаковки.

Но так или иначе решение принято, о пакетах придется забыть. Для туристов выходом из этой ситуации может стать приобретение обычной авоськи или переход на дистанционные услуги и доставка еды и прочих покупок прямо в отель.

7. На курортах Красного моря запретили одноразовую посуду

Одним из первых мест, где опробовали это нововведение, стал египетский Дахаб. А в 2020 году посуду из неразлагаемого материала убрали из продажи и в Шарм-эль-Шейхе. Запрет пластика распространяется даже на обслуживание туристов на экскурсиях. Теперь никто не предложит вам взять с собой контейнер с едой или попить чаю из пластиковых стаканчиков.

В израильском Эйлате подобные запреты пока действуют только на пляжах. Здесь не раскладывают еду по одноразовым тарелкам и не подают коктейли с пластиковыми соломинками. Так власти борются с безответственностью туристов, которые оставляют за собой горы мусора, а также стараются сохранить красоту уникальных коралловых рифов, погибающих из-за смываемого в море пластика.

6. На Ибице борются с любителями бесплатного алкоголя и "балконнинга"

Испанские курорты Ибица и Магалуф вступили в борьбу с бесконтрольным употреблением спиртного. Эти места всегда были магнитом для молодых туристов, которые отрывались на полную катушку. Подобное поведение нередко приводило к несчастным случаям и порче гостиничного имущества.

В отелях системы "все включено" решили убрать бесплатный алкоголь. Начали исчезать торговые автоматы со спиртным и бары, где всем желающим предлагали коктейль "для разогрева". Под запрет попали шумные вечеринки на яхтах и реклама алкогольных напитков.

Штрафы грозят и за другую туристическую забаву - "балконниг". Нарушителей, которые попытаются прыгнуть с балкона в бассейн или забраться в номер через окно, могут даже выселить из отелей.

5. Мимо Барселоны не получится проплыть бесплатно

С 2020 года в Каталонии вырастут туристические налоги. Одна из причин - необходимость приведения пляжей и прочей инфраструктуры в порядок после очередного нашествия отдыхающих. Барселону, столицу этого курортного района Испании, называют одним из самых загруженных портов в Европе: город ежегодно посещает 2,9 млн круизных пассажиров.

Теперь при ночевке в Барселоне в 4-звездочной гостинице придется дополнительно заплатить € 1,70 в сутки (раньше было € 1,10), а при проживании в отеле "5 звезд" - € 3,5 (до повышения ставки налога - € 2,25).

Новые правила коснутся и круизных пассажиров. Туристы, в планы которых входит недолгое пребывание в Барселоне (менее 12 часов), заплатят налог в € 3.

4. В Европу больше не пустят со своим яблоком и огурцом

С 14 декабря 2019 года в странах Евросоюза начинает действовать новое фитосанитарное законодательство. Теперь в Италию, Финляндию, Грецию и прочие страны ЕС можно будет ввозить фрукты, ягоды и овощи только при наличии специального сертификата. Причиной называют борьбу с распространением вредителей растений.

У туристов будут вытаскивать из багажа даже саженцы, срезанные ветки, семена, клубни и черенки растений. Контроль ждет на всех пунктах въезда: от таможенных постов на автодорогах до пунктов пропуска в морских портах и международных аэропортах. Отберут даже взятое в качество перекуса яблоко (как вариант - заставят доесть на таможне).

Приятные новости: под санкции не попали плоды в глубокой заморозке и консервированные овощи. Так что через границу вполне можно провезти баночку соленых помидоров в подарок заграничным друзьям.

3. Ночевки в Амстердаме станут дороже

На поездку в столицу Нидерландов теперь придется копить чуть дольше: с 1 января 2020 года здесь ввели новый налог для туристов. Так город борется с наплывом путешественников. Ежегодно Амстердам, где проживает чуть более 1 млн граждан, принимает свыше 17 млн туристов.

Теперь всем желающим побывать в городе придется заплатить дополнительные € 3 за каждую ночь проживания. И это при том, что в Амстердаме уже действует туристический налог - 7 % от стоимости жилья (а при бронировании через сервис Airbnb - и вовсе 10%).

Это не первая попытка сдержать напор туристов. Так, в декабре 2018 года на Музейной площади был демонтирован знаменитый знак "Я Амстердам" (I Amsterdam), ставший настоящим местом паломничества любителей красивых фото. Ранее здесь делали более 6 тыс. селфи в день.

2. В Европе могут пропасть авиабилеты по € 10

В 2020 году Германия планирует ввести экологический налог на авиаперевозки. Сбор на перелет внутренними рейсами или по европейским направлениям значительно возрастет и составит € 13,03 вместо прежних € 7,5. Это означает, что из продажи окончательно исчезнут любимые многими туристами дешевые билеты по € 10-15.

Полученные доходы от налога хотят направить на развитие железнодорожных перевозок. Таким образом, ожидается, что путешествия на высокоскоростных поездах в Германии станут дешевле примерно на 10 %.

К подобным нововведениям в 2020 году готовится и Франция, а с 2021 года о повышении авианалога заявили власти Нидерландов.

1. В турецких отелях придется дольше ждать заселения

С 2020 года здесь обещают жестко отслеживать исполнение закона о защите персональных данных. Он начал действовать в Турции аж с 2016 года и запрещал работникам отелей делать ксерокопии паспортов гостей, спрашивать у них номер банковской карты или мобильного телефона.

Раньше в высокий сезон отели успешно игнорировали этот запрет, чтобы побыстрее заселить туристов. Гораздо проще было сделать копии и сканы документов, а затем в свободное время заполнить необходимые учетные формы. Но теперь за неисполнение закона отельерам грозят серьезные штрафы: в стране участились случаи мошенничества, связанные с использованием подобных персональных данных.

Это означает, что процесс регистрации гостей будет занимать больше времени, особенно в бюджетных "тройках" и "четверках", многие из которых рассчитаны на несколько сотен номеров. Обычно в такие отели заселяются большими группами по 20-50 человек.

Поэтому туристам придется набраться терпения и с пониманием отнестись к возможному ожиданию заветных ключей от номера.