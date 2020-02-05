Всемирная туристская организация при Организации Объединенных Наций (UNWTO) составила рейтинг стран с самой быстрорастущей индустрией туризма. Согласно данному рейтингу Азербайджан в первой 20-ке.

Республика заняла 18-ое место, передает Day.Az со ссылкой на опубликованный рейтинг. Рост индустрии туризма в Азербайджане составил 11,4%.

Первую десятку лидеров заняли Мьянма (рост - 40,2%), Пуэрто-Рико (31,2%), Иран (27,9%), Узбекистан (27,3%), Черногория (21,4%), Египет (21,1%), Вьетнам (16,2%), Филиппины (15,1%), Мальдивы (14,9%) и Багамские острова (14,6%).

По данным UNWTO, всего в прошлом году жители планеты совершили 1,5 миллиарда зарубежных поездок, что на 4% больше, чем в 2018-м. Самой привлекательной страной стала Франция, которую посетили более 90 миллионов туристов.