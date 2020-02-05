Когда дело доходит до зимнего настроения и суеты, нет ничего более волшебного, чем зимний отдых в Азербайджане.

В стране огней существует широкий выбор для туристов, которые хотели бы насладиться зимней сказкой. Хотя Баку в этом году снега не увидел, это не помешало гостям столицы отдохнуть в волшебной обстановке. Здесь настроение всегда поднимут сверкающие огни города, множество уютных заведений и кафе. А те, кто все таки хотят увидеть белоснежные покровы, районы страны в этом году изобильны снегом, а высокий уровень сервиса всегда сделает отдых сказочным. Одним словом, Азербайджан предлагает бесконечное зимнее наслаждение.

Day.Az со ссылкой на Azernews представляет вашему вниманию 5 причин, почему туристы посещают нашу страну для зимнего отдыха.

Уличные фонари и золотые огни

Накануне Нового года и до конца февраля Баку превращается в волшебную страну чудес. Не только благодаря красочным новогодним декорациям, но и потому, что золотые огни фонарей столицы на фоне темно-синего неба вечерами создают незабываемый вид, который вряд ли где-то в мире еще можно встретить.

Историческая обстановка города гармонично сочетается с потрясающим золотым оттенком, подчеркивающим богатое наследие города. Гости Баку навсегда запоминают сверкающие декорации, десятки световых экспозиций, многочисленные ярмарки.

Стоит отметить и праздничный фейерверк на бакинском бульваре, который каждый год собираются посмотреть тысячи людей.

Зимние приключения в Шахдаге и Туфандаге

Если вы хотите испытать все прелести снежной зимы, вы можете провести этот сезон, наслаждаясь зимними видами спорта, такими как катание на лыжах или коньках. В Азербайджане есть что-то для каждого, поэтому все зависит от того, что вы ищете.

Туристический комплекс Шахдаг предлагает своим посетителям невероятные зимние приключения. Год от года число туристов, открывающих для себя этот прекрасный курорт, увеличивается.

Первый в Азербайджане горнолыжный курорт расположен в 25 км от Гусара, одного из самых красивых уголков страны. Разнообразие развлечений, доступных здесь, делает его одним из лучших мест для зимнего отдыха. В течение зимнего сезона здесь открыты множество лыжных трасс, доступных для лыжников всех уровней. Другие зимние развлечения включают снегоходы, катание на лошадях, катание на снегу и детский парк.

Если вы ищете другое уникальное место, чтобы отдохнуть, горный регион Габалы идеален своим чистым воздухом. Габала - одно из самых зрелищных зимних мест в Азербайджане, которое славится другим великолепным горным курортом - Туфандаг. Выбор зимних развлечений на курорте бесконечен.

Здесь гости имеют возможность насладиться всевозможными зимними видами спорта, экскурсиями и турами, а также другими видами активного отдыха.

Ледяная красота природы

Любители острых ощущений и любители природы будут впечатлены захватывающим видом озер, покрытых льдом.

Озеро Нохур в Габале прекрасно в любое время года, но зимой оно превращается в ледяное сказочное представление.

Нохур - это искусственное озеро, созданное после Второй мировой войны для снабжения окрестных деревень водой. Сегодня это популярное место отдыха, состоящее из большого усаженного деревьями водоема, отражающего горы Большого Кавказа в его зелено-голубых водах. Плавание запрещено, но здесь популярны рыбалка и пеший туризм.

Зимой озеро постепенно покрывается твердым слоем льда, начиная с конца декабря, а сброс ледяного покрова происходит где-то в конце марта. Каждый год замерзание озера происходит в разное время. Все зависит от капризов погоды.

Отдых в традиционных банях

После прогулки по морозному воздуху нет ничего лучше, чем расслабиться и поплескаться в банях и хамамах.

Купание - давняя традиция для азербайджанского народа. Еженедельные посещения хамамов были обязательными для всех членов семьи.

Идеальным местом для ознакомления с банными традициями Азербайджана является Баня Касум-бека - старинная баня, расположенная в исторической части города Баку, Ичеришехер, близ Сальянских ворот бакинской крепости. Построена в XVIII-XIX вв. В простонародье баня была известна под названием "Сладкая баня", в связи с тем, что в бане вместе с чаем подавали сладости.

По своей структуре и планировке баня относится к образцам местной традиционной архитектуры. Здесь имеются вестибюль, раздевальня, купальня, бассейн и истопка. Крестообразный купол покрывает раздевальню и купальню. Баня снабжалась водой и нагревалась с помощью керамических труб, которые расположены в стенах и под полом.

В 1970 году здание бани было реставрировано, после чего здесь начала функционировать так называемая "Зеленая аптека".

Согласно распоряжению Кабинета министров Азербайджанской Республики об исторических и культурных памятниках баня Касум-бека является "памятником истории и культуры национального значения".

А если вы хотите искупаться, то к вашим услугам будет баня "Тезе бей". Преимущества принятия ванны многочисленны и оказывают положительное влияние на здоровье. Горячий пар удаляет вредные вещества из организма человека. Поры в коже расширяются, делая возможным ее глубокое очищение.

Кроме того, проводить время в хамаме - лучший способ расслабиться и снять стресс зимой.

Наслаждайтесь вкусными зимними рецептами

Когда температура падает, мы все жаждем вкусной еды. Азербайджанская кухня может похвастаться широким выбором восхитительных блюд на любой вкус. В стране есть много доверенных зимних рецептов, таких как пити, душбара, кутаб, хингал и многое другое.

Пити - это суп, приготовленный в глиняных горшочках. Делается из баранины и овощей, залитых шафрановой водой, придающей ему вкус и цвет.

Душбара - это разновидность всем известных домашних пельменей, но они мелкие и в тарелке их множество.

Любой, кто недавно знакомится с азербайджанской кухней, должен попробовать аппетитные гутаб и хингал.

Гутаб - это тип блинов, фаршированных многими ингредиентами, такими как зелень, мясо, сыр, тыква и бобы.

Каждый регион Азербайджана имеет свой любимый тип гутабов. Самыми знаменитыми являются шамахинские гутабы на севере страны и Джорат-гутаб в одноименном поселке близ Баку.