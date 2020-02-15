Туристам во время пребывания в отелях следует принимать меры личной защиты во избежание заражения коронавирусом. Соответствующие способы раскрыла представитель Всемирной организации здравоохранения Кармен Долея, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, в первую очередь путешественникам в гостиничном номере стоит строго соблюдать гигиену. "Вы должны уделять внимание правильному мытью рук, использовать спиртосодержащие средства для этого и следить за тем, чтобы правила гигиены также соблюдались в отношении пищевых продуктов", - объяснила Долея.

Кроме того, отметила эксперт, не стоит касаться немытыми руками глаз, носа и рта. Вдобавок необходимо держаться подальше от других постояльцев, которые выглядят заболевшими. В целом, чтобы снизить риск заражения коронавирусом в ходе путешествия, следует придерживаться тех же требований безопасности, как и при любом другом типе респираторных инфекций.

В то же время отмечается, что на данный момент нет никаких подтверждений тому, что болезнетворные бактерии в течение длительного времени способны выживать на внешних поверхностях. Эксперты считают, что коронавирусом можно заразиться непосредственно при тесном взаимодействии с инфицированными людьми.