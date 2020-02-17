При подъеме на трап самолета вы, наверняка, задавались вопросом о том, как в таком маленьком транспорте может помещаться больше сотни человек. Снаружи почти все авиалайнеры кажутся крошечными, а внутри там есть достаточно пространства для багажа, людей, и еще немного остается на проходы между рядами. "Рамблер" рассказывает, как авиаконструкторы разработали этот феномен, передает Day.Az.

Сейчас компании по производству летательных аппаратов создают новые технологии, разрабатывают новые лайнеры. В современных крупных аэропортах можно увидеть огромные двух- и даже трехэтажные самолеты. Однако, когда гражданская авиация только зарождалась, одной из проблем стали люди с клаустрофобией. Наряду с аэрофобией это было большой проблемой и ставило прибыль индустрии под угрозу, поэтому дизайнеры и конструкторы придумал хитрый ход.

Чтобы не усугублять положение аэрофобов, они разработали специальный дизайн, благодаря которому внутри самолет выглядит гораздо просторнее, чем снаружи. Одним из приемов стала полукруглая форма стен, переходящих сразу в потолок. Они отражают свет таким образом, чтобы человек, сидящий внутри салона чувствовал себя просторнее и уютнее.

Также элементы оптических иллюзий используют для потолка над проемами сидений. Свет, встроенный в верхнюю часть самолета между потолком и багажными полками делает самолет визуально выше. Благодаря этим небольшим решениям в дизайне, люди с клаустрофобией чувствуют себя комфортно.