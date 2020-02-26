https://news.day.az/tourism/1206561.html Стало известно, куда чаще всего летают азербайджанцы
Стало известно, куда чаще всего летают азербайджанцы
Специалисты Aviasales.az провели исследование и выяснили: в рейтинге самых популярных туристических направлений Россия, Турция и Украина занимают ведущие места, передает Day.Az.
Каждый четвертый путешественник из Азербайджана раз в год появляется в Москве. В среднем, на билеты в этот город тратят 490 манатов (здесь и далее имеется в виду перелет в обе стороны). На втором месте по популярности - Турция, город Стамбул - на него приходится 16% от всех бронирований. Средняя стоимость билетов до Турции - 433 маната.
За прошлый год 7% азербайджанцев посетили Киев и потратили на билеты до Украины в среднем по 415 манатов.
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