Специалисты Aviasales.az провели исследование и выяснили: в рейтинге самых популярных туристических направлений Россия, Турция и Украина занимают ведущие места, передает Day.Az.

Каждый четвертый путешественник из Азербайджана раз в год появляется в Москве. В среднем, на билеты в этот город тратят 490 манатов (здесь и далее имеется в виду перелет в обе стороны). На втором месте по популярности - Турция, город Стамбул - на него приходится 16% от всех бронирований. Средняя стоимость билетов до Турции - 433 маната.

За прошлый год 7% азербайджанцев посетили Киев и потратили на билеты до Украины в среднем по 415 манатов.