Топ-5 лучших мест для дайвинга

Что может быть лучше, чем оставить на время суету земной жизни и отправиться в путешествие в безмолвный мир подводных глубин? Вода приятно омывает легкое тело, невесомость дает ни с чем не сравнимое ощущение свободы, мысли о бренном сами собой улетучиваются и сознание наполняется удивительной для мыслящего человека пустотой - думать, кажется, лениво: знай себе плыви между причудливых кораллов в компании разноцветных рыбок и восторгайся великолепием творения. Дайв-туры давно и прочно вошли в число самых популярных туристических запросов. Между тем, банальными актиниями и среднестатистическими рыбами-попугаями искушенного дайвера уже не удивишь - ему подавай нечто этакое.

Спешим прийти на помощь турагентам - специально для вас Day.Az со ссылкой на tonkosti.ru предлагает список лучших дайв-сайтов планеты.

Большая Голубая Дыра, Белиз

Белиз пока не числится в шорт-листе направлений для дайвинга - чему объяснение малая раскрученность страны на туристическом рынке, известная экзотика и изрядная дороговизна туров. Для тех, кого это не останавливает, Белиз приготовил массу скрытых сокровищ, в числе которых одно из самых удивительных мест для погружений на Земле - Большая Голубая Дыра. На аэроснимках сайт больше всего напоминает зрачок глаза - такой тёмной кажется океанская впадина на фоне безмятежно бирюзовой водной глади. Несколько фактов: список ЮНЕСКО, 400 м в диаметре и 145 м в глубину. Но и это еще не все: под водой дайверов ждут завораживающие пейзажи 15-метровых морских сталактитов. А вот холоднокровных обитателей здесь почти нет - впрочем, на их отсутствие жаловаться не принято, настолько великолепны подводные ландшафты. Отправиться к Дыре можно с любого курорта Белиза - дайверов ждут многочисленные дайв-клубы, предлагающие дневные экскурсии и туры с ночевкой на лодке.

Деревня манта-скатов, Гавайи

Самый солнечно-курортный и бездельно-привлекательный штат США - Гавайи знамениты не только цветочными гирляндами, яркими рубашками и скромным обаянием буржуазии, но и великолепным дайв-сайтом Manta Ray Village, "деревня манта-скатов". Расположенный неподалёку от пляжа Кона на Большом острове Гавайев, сайт, как и следует из названия, может похвастать рекордным количеством "подводных птиц" - скатов разновидности манта. Погружения происходят ночью, с лодки: гавайцы освещают воду яркими фонарями, и вокруг немедленно начинает клубиться планктон, в свою очередь, привлекающий скатов (в свою очередь, привлекающих дайверов). Лучший "клев", говорят, на новолуние - в остальные дни скаты ветрены и запросто могут не прийти "на свидание".

Остров Сипадан, Малайзия

"Помедленнее, пожалуйста" - девиз дайвинга на острове Сипадан, в колоритной Малайзии. Всё дело в том, что главный предмет подводного интереса здесь - множество морских черепах. Эти неторопливые создания, чей размер с легкостью переваливает за пару метров, в изобилии рассекают океанские глубины у берегов Сипадана. Основных видов два - зеленая черепаха и черепаха-бисса, но их количество легко восполняет не слишком значительное биологическое разнообразие. Из дополнительных "фишек" - кладбище черепах, 22-метровая впадина, битком набитая скелетами тортилл. Если и этого дайверу покажется мало, можно отправиться на мыс Барракуд, где эти худощавые рыбы любят собираться в стаи, напоминающие торнадо, или сплавать к Обрыву - там плавно понижающееся океанское дно внезапно уходит на глубину 600 метров.

Национальный парк Рас-Мохаммед, Египет

Расположенный у южной оконечности полуострова Синай, национальный морской парк Рас-Мохаммед небезосновательно считается лучшим местом для погружений во всем Красном море - здесь целых 20 великолепных дайв-сайтов, один лучше другого! Жемчужины парка - риф Иоланда и Акулий риф. Помимо сумасшедшего разнообразия подводных обитателей главная достопримечательность рифа Иоланда - одноименный рэк, да не какая-то затонувшая шхуна, а торговое судно с грузом унитазов и даже одним BMW! Как на корабль умудрились попасть столь разные товары, история умалчивает. Акулий риф, как следует из названия, является домом для приличного количества акул - так что погружения здесь можно отнести к разряду экстремальных.

Остров Кокос, Коста-Рика

Остров с экзотическим названием Кокос, что лежит в 600 км от тихоокеанского побережья Коста-Рики, словно телепортировался в наше время из Юрского периода - под водой здесь плавают не какие-нибудь легкомысленные рыбки, а настоящие "тяжеловесы" и долгожители океанических глубин - рыбы-молоты. Количество этих мастодонтов зашкаливает - перед иным дайвером меркнет солнечный свет, и не от страха (хотя и это порой случается), а от снующих где-то над головой гигантских молотообразных теней. Кроме прочего, здесь можно увидеть белолобых рифовых и китовых акул. Наибольшее количество океанских обитателей предстаёт перед взором дайвера в период с июня по ноябрь, но нужно быть готовым к неспокойному морю. С декабря по май пучина не бурлит, а вот рыб-молотов в поле зрения гораздо меньше.