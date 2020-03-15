В каких странах выгодно брать «все включено»

В одних странах все расположено на территории отеля: завтраки, обеды, ужины даже перекусы. В других вообще нет подобных систем питания. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, где выгоднее всего покупать "все включено".

Турция

Эта страна - лидер по количеству отелей с сервисом All inclusive. Ежегодно тысячи туристов приезжают туда и практически не выходят из своих гостиниц, потому что внутри есть все для спокойного отдыха. В некоторых туристических городах даже нет кафе и ресторанов с местной кухней, так как они не пользуются популярностью. Именно поэтому, если вы решите не брать такую систему питания, можете сильно пожалеть. Кроме того, даже, если в пешей доступности есть рестораны, их цена будет очень высокой из-за низкого спроса. Однако это касается морских курортов, например, в Стамбуле подобное не практикуется. В столице очень много всяких уличных кафе с местными блюдами.

Доминикана

Эта страна не так популярна, но все равно славится своим пляжным отдыхом. Если вы все-таки туда соберетесь, то берите "все включено". Во-первых, отзывы туристов говорят о том, что питание даже в недорогих отелях организовано на высшем уровне. Во-вторых, ситуация с питанием за пределами гостиниц там такая же, как и на курортах в Турции. В Доминиканы много кафе и ресторанов, но в туристических районах они очень дорогие, поэтому гораздо выгоднее будет система "все включено".

Тайланд

Здесь "все включено" не так популярно, но бывалые туристы советуют искать отели с этой системой питания. Дело в том, что кухня в Тайланде очень специфичная, поэтому не все быстро привыкают к острой пище, обильному количеству морепродуктов и специй. Безусловно стоит попробовать национальные блюда, но не каждый желудок способен это выдержать. Также путешественники рекомендуют закупаться в магазинах местными свежими экзотическими фруктами.