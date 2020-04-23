Доходы от туризма в мире могут упасть на $500 млрд

Доходы от туризма в мире в текущем году могут сократиться на $500 млрд из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили, передает Day.Az.

По его словам, "кризис, связанный с пандемией COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание], резко и неожиданно остановил" тенденцию стабильного роста числа иностранных туристов в мире. Если в 2019 году количество путешественников достигало 1,5 млрд, то, как уточнил глава организации, в 2020 году этот показатель "может сократиться на 30%". "Это может привести к сокращению доходов от туризма на $500 млрд и к потере миллионов рабочих мест", - подчеркнул Пололикашвили.

"Последствия кризиса все еще можно смягчить, в случае если правительства предпримут твердые и решительные действия по защите рабочих мест в туристском секторе и приданию нашему сектору приоритетного значения в усилиях по восстановлению экономики, - добавил генсек. - По данным нашего исследования, с начала пандемии 96% стран ввели полные или частичные ограничения на путешествия".

"Одновременно мы также должны признать, что пандемия COVID-19 нанесет урон малому бизнесу, - заявил Пололикашвили. - В туристском секторе 80% компаний - это малые и средние предприятия". "Это ставит под угрозу средства к существованию отдельных лиц и их семей, - подчеркнул он. - Оказание помощи туризму в том, чтобы вновь вернуться к росту, - это задача нашей экономики, оно будет иметь более обширный эффект, благоприятно скажется на целых общинах и обществах, защитит средства к существованию и преобразует жизни".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.