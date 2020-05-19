Вход в ряд заповедников Азербайджана стал бесплатным

В связи с отменой ряда ограничений в рамках особого режима карантина в Азербайджане, а также по случаю праздников Рамазан, День Республики и Международный день защиты детей с целью поддержки внутреннего туризма с 19 мая по 2 июня Государственное агентство по туризму Азербайджана делает бесплатным вход в ряд туристических объектов, находящихся в его подчинении.

Как сообщили во вторник Day.Az в Агентстве, в указанный промежуток времени посетители с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил бесплатно могут посетить Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг", Государственный историко-архитектурный заповедник "Атешгях", Государственный историко-культурный заповедник "Лагич", Шекинский краеведческий музей и Шекинский музей народного прикладного искусства.

Напомним, что исходя из постановления Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, с 18 мая отменен запрет на посещение туристических демонстрационных объектов, храмов и музеев, находящихся в подчинении Государственного агентства по туризму.