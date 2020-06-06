Раскрыты способы сэкономить на отпуске после пандемии

Российские туристы раскрыли способы сэкономить на отпуске после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно полученным данным, больше половины путешественников, 52,3 процента, могут отказаться от спонтанных покупок во время отдыха. 38,3 процента опрошенных намерены не питаться в ресторанах и готовить еду самостоятельно, а 35,2 процента перестанут тратить деньги на развлечения.

Кроме того, 32,6 процента респондентов не планируют пользоваться такси и сервисами аренды автомобилей, а 28,1 процента заявили, что не будут привозить памятные сувениры друзьям и родственникам. Наконец, 22,1 процента считают, что смогут сократить расходы, отказавшись от гостиниц и отелей в пользу дешевых хостелов.

В целом же стало известно, что большинство россиян, 25,8 процента, пока не определились, собираются ли они экономить на путешествиях после вспышки вируса. 17,7 процента назвали снижение затрат необходимостью, 15,9 сообщили, что все будет зависеть от цен на билеты и отели, а 14,8 процента заявили о категорической неготовности сокращать бюджет.

4 июня сообщалось, что российские туристы во время пандемии коронавируса могли пересечь всю страну на самолете по сниженной цене - стоимость авиаперелетов на дальнемагистральные направления внутри России упала на фоне распространения заболевания.