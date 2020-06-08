https://news.day.az/tourism/1242595.html Главы МИД России и Турции обсудили вопросы туризма после пандемии
Главы МИД России и Турции обсудили вопросы туризма после пандемии
Глава МИД России Сергей Лавров совместно с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу провел телефонный разговор, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ходе него были подняты вопросы развития туризма после окончания пандемии коронавируса.
Кроме того, министры обсудили проблемы регионального развития.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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