Возобновляются авиарейсы между Ираном и Турцией

"Мы планируем возобновить полеты между Турцией и Ираном с 1 августа".

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр также отметил, что между Ираном и Турцией подписано соглашение в связи с недвижимостью. Он выразил надежду, что это соглашение еще больше укрепит сотрудничество между Ираном и Турцией.