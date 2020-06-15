https://news.day.az/tourism/1244636.html Возобновляются авиарейсы между Ираном и Турцией - дата
Возобновляются авиарейсы между Ираном и Турцией - дата
"Мы планируем возобновить полеты между Турцией и Ираном с 1 августа".
Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Министр также отметил, что между Ираном и Турцией подписано соглашение в связи с недвижимостью. Он выразил надежду, что это соглашение еще больше укрепит сотрудничество между Ираном и Турцией.
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