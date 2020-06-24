Авиарейсы между Казахстаном и Азербайджаном могут возобновиться после 1 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на kaztag.kz, об этом сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

"Стороны приняли решение рассмотреть вопросы возобновления авиасообщения между двумя странами (Казахстаном и Азербайджаном - КазТАГ) после 1 августа", - говорится в сообщении о телефонном разговоре главы МИИР РК Бейбута Атамкулова с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Намик оглы Гулузаде, в среду.

Согласно документу, за 2019 год объем автоперевозок грузов между Казахстаном и Азербайджаном составил порядка 22 тыс. тонн, транзитом по железной дороге Казахстана - 38,66 тыс. тонн, увеличившись на 32%, а объем контейнерных перевозок вырос с 14,7 тыс. двадцатифутового эквивалента (ДФЭ) до 24,8 тыс. ДФЭ.

За шесть месяцев 2020 года перевозка грузов вырастет, против аналогичного периода 2019 года на 17%, до 1 млн тонн, прогнозирует МИИР.