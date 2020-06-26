Спрогнозированы сроки открытия Турции для россиян

Курорты Турции могут открыться для российских туристов во второй половине июля. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин изданию Nation News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Барзыкина, в июле для россиян будут доступны страны СНГ. "Турция будет открыта к концу июля, так говорят все эксперты", - отметил он.

Восстановление рейсов в Европу, по мнению вице-президента РСТ, произойдет осенью, и во многом "роль будет играть вторая волна пандемии", которая может отложить все на неопределенное время.

"Коэффициент зараженности территории, с которой вылетают, должен быть не выше, чем в стране, куда прилетают. Думаю, что в начале сентября Европа будет поэтапно восстанавливаться", - сказал Юрий Барзыкин, добавив, что считает первый месяц осени "очень оптимистичным прогнозом" открытия стран Шенгенской зоны.