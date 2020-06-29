Власти ряда городов выступили против размещения туристов через Airbnb

С 1 июля мэрия Амстердама ограничивает деятельность Airbnb и прочих платформ по поиску посуточной аренды жилья. Теперь их услугами нельзя воспользоваться в трех центральных районах города. В остальных округах срок максимального пребывания ограничен 30 ночами в год, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

В последние годы власти крупных европейских городов все чаще жалуются на "эффект Airbnb", то есть проблему резкого роста платформ по поиску жилья в посуточную аренду. Негативное влияние этого явления выражается в том, что стоимость долгосрочной аренды в центре растет и снижается количество доступного жилья для местных жителей, горожане вытесняются, а полезные городские сервисы заменяются бизнесом для туристов.

Так, например, заместитель мэра Парижа Ян Броссат выступал за полный запрет Airbnb в центре города. "В первом, втором, третьем и четвертом округах 26% жилья уже не принадлежит парижанам, - констатирует он. - Спрашивается, будем ли мы дожидаться, пока Airbnb не захватит и пригороды?"

А по словам мэра Праги Зденека Гржибы, городским властям достается лишь малая доля прибыли с квартир, сдаваемых в аренду туристам.

Летом 2019 года Амстердам, Барселона, Берлин, Бордо, Брюссель, Краков, Мюнхен, Париж, Валенсия и Вена представили совместное письмо европейским властям, в котором потребовали обсудить меры по ограничению Airbnb.