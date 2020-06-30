Россия назвала возможную дату возобновления авиасообщения с Турцией

Россия рассматривает предложение Турции возобновить авиасообщение между странами с 15 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Авиасообщение между Россией и странами СНГ может быть возобновлено раньше, чем с другими странами. "Наши дорогие товарищи в Росавиации, как минимум, считают, что страны СНГ - это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелеты раньше, чем общую большую международку. Поэтому они сформулировали эти предложения и направили их на рассмотрение в оперативный штаб. Там они сейчас и прорабатываются", - сказал министр.