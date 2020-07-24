ОАЭ объявили об обязательном тесте на COVID-19 для авиапассажиров

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о том, что проведение теста COVID-19 является обязательным для всех пассажиров, прибывающих в страну авиарейсами, в том числе транзитными.

Как сообщили Day.Az в посольстве ОАЭ в Азербайджане, дети в возрасте до 12 лет, а также лица с инвалидностью средней и тяжелой степени освобождаются от требования теста, срок действительности которого составляет 96 часов.

Решение вступит в силу с 1 августа. Решение о требовании теста ПЦР у всех пассажиров отражает стремление ОАЭ принять меры предосторожности, которые будут защищать как пассажиров, так и авиационную промышленность во время пандемии.