Названо число случаев коронавируса среди туристов, возвращающихся с российских курортов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о мониторинге случаев заражений коронавирусом у россиян, вернувшихся с курортов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С июля мы ведем мониторинг случаев выявления среди вернувшихся с курортов российских и зарубежных", - заявила она.

По ее словам, число заболевших, вернувшихся из Краснодарского, Ставропольского краев, Крыма и Дагестана, составляет шесть человек на 10 тысяч туристов.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 20 млн, умерли больше 700 тысяч человек.