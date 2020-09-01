В турецком отеле «все включено» обнаружили забитый поддельным алкоголем склад

В турецком отеле, который работает по системе "все включено", обнаружили забитый "под завязку" поддельным алкоголем склад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал TourProm со ссылкой на информацию местной полиции.

По данным источника, жандармы провинции Анталья смогли найти залежи алкоголя благодаря наводке информированного лица. Они изъяли со склада 1153 литра крепкого алкоголя, в том числе 654 литра водки, 388 литров раки и 111 литров джина.

Как сообщили в полиции, поддельное спиртное предназначалось для отдыхавших на территории гостиницы туристов - отельер хотел снизить издержки и получить из этого выгоду.

В итоге владельца объекта размещения оштрафовали на 15 тысяч долларов и освободили после дачи показаний по указанию прокурора.