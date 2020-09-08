В Азербайджане стартует новый проект для поддержки туризма

В целях поддержки в постпандемический период деятельности компаний, занимающихся в стране въездным туризмом, а также для развития инновационного и цифрового подхода в этой сфере, Бюро по туризму Азербайджана запустило новый проект

Как сообщили во вторник Trend в Государственном агентству по туризму, основная цель программы - поддержка проектов, которые предоставляют информацию об Азербайджане как о туристической дестинации и его туристических возможностях на цифровых платформах, передает Day.Az.

Проект реализуется совместно с Азербайджанской ассоциацией турагентств и Азербайджанской туристической ассоциацией.

Программа предназначена только для компаний въездного туризма, соответствующих определенным критериям, и проектов, зарегистрированных до 25 сентября. Обращения могут быть связаны с новыми проектами, а также с дополнениями к существующим онлайн-проектам или усовершенствованием существующих платформ.

Для получения дополнительной информации об условиях участия следует перейти по ссылке.