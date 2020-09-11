Можно ли организовывать групповые туры в районы Азербайджана?

Хотя въезд и выезд из Баку в районы разрешен с 8 сентября, групповые туры в районы остаются под запретом.

Об этом Trend сообщил эксперт по туризму Фариз Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, если люди хотят поехать в регионы, они могут путешествовать индивидуально, бронируя отели: "Однако организация групповых туров не допускается. В настоящее время обсуждается организация групповых туров при определенных условиях. Думаю, что в скором времени будет вынесено решение по этому поводу".

Гаджиев добавил, что из-за выгодных цен на групповые туры предложения большинства людей касаются организации таких туров:

"Люди как и раньше хотят в групповые туры. Но решения по этому вопросу может принимать только Оперативный штаб при Кабинете министров. Государственное агентство по туризму обнародовало все условия для организации туристических услуг в период пандемии. В автобусах можно заполнять лишь половину пассажирских мест. В двух соседних местах сможет сидеть лишь один. Это обеспечит более безопасное путешествие в период пандемии", - сказал он.