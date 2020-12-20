В Израиле ужесточили правила въезда для иностранцев

Начиная с 20 декабря, Израиль ужесточает требования для всех иностранцев, которые приезжают в страну. Для граждан любых стран введено правило двухнедельной самоизоляции. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает Newsru.co.il.

Уточняется, что карантин не будет распространяться для тех граждан, кто прилетел из стран "зеленой зоны" до 26 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Существует альтернатива: анализ на коронавирус по возвращению и еще один - через 9 дней после прибытия. Если оба анализа будут отрицательными, можно будет выйти из карантина после 10 дней", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в случае со странами, считавшимися до сегодняшнего дня "зелеными", возвращающиеся из них до 26 декабря получат освобождение от карантина.