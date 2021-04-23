Россиян освободили от обязательного карантина после прилета в Абу-Даби

Россиян освободили от обязательного 10-дневного карантина после прилета в Абу-Даби. Об этом сообщает местный департамент культуры и туризма, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Новые правила для туристов из России действуют с 25 апреля. Всего в так называемый зеленый список включены более 20 стран, включая Австралию, Великобританию, Израиль, Китай, Португалию, Таджикистан, Узбекистан, Швейцарию и Японию.

Таким образом, теперь для въезда на курорт туристам из этих стран необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем за 96 часов. Повторный тест необходимо сделать после прилета.