Италия может отменить ограничения для туристов в середине мая

Италия планирует отменить карантинные ограничения для путешественников, прибывающих из европейских стран, Великобритании и Израиля, уже в середине мая в попытке оживить индустрию туризма, заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Мы работаем над отменой "мини-карантина" для людей, прибывающих из европейских стран, Великобритании и Израиля, если у них есть отрицательный тест, доказательство вакцинации или выздоровление от COVID в течение последних 6 месяцев. То же самое и в США", - заявил он.

Сейчас людям, въезжающим в Италию из других европейских стран и Израиля, обязателен пятидневный карантин и обязательное тестирование как до прибытия, так и в конце периода изоляции.

Для путешественников, прибывающих из США, обязательный период карантина составляет 10 дней.