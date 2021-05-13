Стюардесса раскрыла главные ошибки пассажиров во время полета

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани (Kat Kamalani), прославившаяся в социальных сетях благодаря рассказам о своей работе, раскрыла главные ошибки путешественников во время полета. Своими наблюдениями она поделилась на видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прежде всего бортпроводница обратила внимание на то, что люди зачастую не знают, в каком порядке занимать подлокотники кресел. "Если вы сидите в центре, то занимайте оба подлокотника, справа и слева! Ведь у одного пассажира есть возможность контролировать шторку иллюминатора как ему удобно, а турист, сидящий возле прохода, может выходить в уборную, когда захочет", - пояснила бортпроводница.

Кроме того, по ее словам, многие путешественники не догадываются о том, что если они выбирают сиденье у окна, то им позволяется регулировать шторку иллюминатора по своему желанию. "Вы можете вежливо попросить [соседа поднять или опустить шторку], но если пассажир у окна не согласится, то по правилам с этим ничего сделать нельзя", - сказала Камалани.