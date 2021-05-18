Вакцинированные покупатели могут посещать Starbucks без масок

С понедельника сеть кофеен Starbucks в США начинает обслуживать посетителей без масок, если они привиты одной из вакцин, признанной в стране, передает Day.Az со ссылкой на crispy.news.

О том, что с 17 мая Starbucks начинает обслуживать в ряде штатов США вакцинированных посетителей без масок, сообщила The New York Times. Аналогичным образом решили поступить крупнейшие в стране ритейлеры - Walmart, Costco, Publix.

Trader Joe's также не будет больше заставлять вакцинированных покупателей носить маски в торговых залах, хотя для сотрудников сети по-прежнему это требование сохраняется, заявил представитель компании.

Компании потребительского сектора пошли на такой шаг после того, как Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявил о необходимости ослабить требования к вакцинированным гражданам. За последние две недели уровень заболеваемости COVID-19 в стране снизился на 32%, а уровень смертности - на 13%. По состоянию на 15 мая в США зафиксировано 29 тыс. новых случаев заражения вирусом и 559 смертей.Согласно новым правилам розничных компаний, посетители могут быть без масок, если они за две недели до посещения заведений общепита или магазина привились вакцинами Pfizer-BioNTech, Moderna или Johnson & Johnson.

Однако система проверки пока не утверждена. Розничные компании рассчитывают на сознательность посетителей. В то же время в администрации президента Джо Байдена заявили, что компании частного сектора "могут потребовать какой-либо документ о вакцинации". В США пока не введены паспорта вакцинации, вокруг которых сейчас в американском обществе разгорелся серьезный спор.

Впрочем, пока не все ритейлеры страны готовы идти по пути конкурентов. В Target и CVS планируют и дальше сохранять требование для покупателей носить маски до окончательного решения по этому вопросу санитарных властей страны.