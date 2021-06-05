В Азербайджане меняется стоимость аренды жилья

В этом году из-за пандемии значительно сократилось число граждан Азербайджана, выезжающих на отдых за границу. Сегодня предпочтение отдается отдыху в регионах, что приводит к повышению стоимости аренды жилья.

Об этом сказал в субботу Trend эксперт в сфере туризма Джейхун Аширов, передает Day.Az.

По его словам, в разных странах мира из-за пандемии все еще сохраняются ограничения, и в этом смысле Азербайджан не является исключением.

"Некоторые страны до сих пор не открыли свои границы, а другие - смягчили карантинный режим, но сохранили ограничения на въезд туристов. В 2019 году более половины населения Азербайджана, или свыше пяти миллионов человек, выехали на отдых за границу. Известно, что в настоящее время границы закрыты. В этих условиях ожидается, что наши граждане отдадут предпочтение отдыху в регионах.

Подавляющее большинство граждан этим летом проведут отпуск в регионах. А это значит, что спрос на отдых в районах Азербайджана значительно возрастет. Когда увеличивается спрос, растут цены.

В то же время в регионах растет количество предлагаемых туристам для аренды домов. В настоящее время в выходные дни все объекты отдыха заполнены. Возобновление межрайонных пассажирских перевозок также привело к увеличению количества граждан, выезжающих в регионы. Ожидается, что после окончания занятий в школах, то есть после середины июня, число граждан, выезжающих в регионы, увеличится. Цены формируются на основании требований рынка и, как ожидается, они вырастут, в частности, в выходные дни", - сказал Аширов.