Открывается авиарейс Владикавказ-Баку

Российская авиакомпания S7 Airlines с 3 июля 2021 года начнет полетную программу из Владикавказа в столицу Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Полёты в Баку будут совершаться с частотой один раз в неделю по субботам. Вылет из Владикавказа в 18:00, прибытие в Азербайджан в 20:15 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать из Баку в 16:00 и прибывать в Северную Осетию в 16:25.

На маршруте будут задействованы комфортабельные самолеты Boeing 737-800, оборудованные салонами бизнес- и экономического класса.

Рейсы запланированы авиакомпанией до конца октября. Билеты уже в продаже, приобрести их можно на официальном сайте авиаперевозчика и во всех авиакассах.