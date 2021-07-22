Опубликованы жуткие фото заброшенных туристических улиц Бали

Мрачные и жуткие кадры с улиц "города-призрака" - некогда процветающего курорта Кута на острове Бали представила в австралийской группе Facebook для поклонников отдыха на Бали и бывших эмигрантов оставшаяся там жить австралийка Саманта Бакли-Райт. Все фото были сделаны в последние несколько дней, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Впоследствии фоторепортажем также поделилась британская Daily Mail, он выступает наглядным доказательством разрушительного воздействия коронавируса на туризм. Тёмные и закрытые бары, ночные клубы и магазины, закрытые ставнями, перевёрнутые стулья в кафе - коронавирус буквально уничтожил некогда шумный курорт, наполненный людьми и днём и ночью, теперь здесь пустые улицы, заполненные тенями. Есть опасения, что местная экономика никогда не восстановится после того, как ее туристический бизнес был разрушен.

При этом восстановление не близится: Индонезия охвачена крупнейшей в мире вспышкой коронавируса, число случаев заболевания в день доходит до 50 тыс. и вполне вероятно, что не все они попадают в статистику. Переполненные больницы изо всех сил пытаются справиться с наплывом пациентов. Только 7% из целевых 180 миллионов из 276 миллионов населения Индонезии прошли какую-либо вакцинацию, в основном китайской вакциной Sinovac.

Бали, как главное туристическое направление, подвергнуто полной блокировке еще в 2020 году и так и не открылось. Целевой австралийский рынок, которому продемонстрированы эти фото, для Индонезии также недоступен - в Австралии запрещены все выезды за границу.