В Египте установят минимальные цены на размещение в отелях

С 1 ноября власти Египта введут минимальные цены на размещение постояльцев в четырех- и пятизвездочных отелях. По словам министра туризма Халеда аль-Анани, это поможет привлечь в страну как можно больше иностранных туристов.

Таким образом, ночь проживания в пятизвездочном отеле обойдется туристам в 40 долларов, в четырехзвездочном - 28 долларов. Также кабмин разрабатывает и другие меры поддержки турбизнеса, помогая восстановиться после пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Так, отраслевым предприятиям предоставляются льготы. К примеру, власти уменьшили стоимость обслуживания самолетов в аэропорту до 50%.

Кроме того, планируется запустить внутренние рейсы между главными египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными достопримечательностями. Стоимость билетов в обе стороны будет составлять 99 долларов.