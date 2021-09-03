https://news.day.az/tourism/1375946.html Новое назначение в Госагентстве по туризму Азербайджана
Новое назначение в Госагентстве по туризму Азербайджана
Кенан Гулузаде назначен советником в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.
Соответствующий приказ подписал председатель госагентства Фуад Нагиев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что до этого назначения Гулузаде занимал должность пресс-секретаря Госагентства по туризму.
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