Новое назначение в Госагентстве по туризму Азербайджана

Кенан Гулузаде назначен советником в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Соответствующий приказ подписал председатель госагентства Фуад Нагиев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что до этого назначения Гулузаде занимал должность пресс-секретаря Госагентства по туризму.