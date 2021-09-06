Минздрав Израиля вносит изменения в список "желтых" стран

Министерство здравоохранения Израиля вносит изменения в список "желтых" стран, по возвращении из которых израильтянам не нужен двухнедельный карантин, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

В случае утверждения правительством новые распоряжения вступят в силу 14 сентября.

В новом списке "желтых" стран Австрия, Уругвай, Бахрейн, Габон, Гонконг, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Словакия, Польша, Чехия и Кипр.

Венгрия и Сингапур с 14 сентября будут переведены в список "оранжевых" стран.

Инструкции для возвращающихся из "желтых" стран не изменились. После возвращения из "желтой" страны следует находиться в карантине в течение 24 часов или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Для посещения "красных" стран необходимо получить специальное разрешение комиссии по исключительным случаям. Без разрешения комиссии выезд в эти страны в настоящее время запрещен. В списке "красных" стран остаются Болгария, Бразилия, Мексика и Турция.

"Оранжевыми" являются все страны, не внесенные в "красный" и "желтый" списки. Израильтяне, прилетевшие из "оранжевой" страны, освобождаются от двухнедельного карантина (или недельного при наличии двух отрицательных тестов) в следующих случаях:

Если они получили третью, "бустерную" дозу вакцины против коронавируса;

2. Если они получили две дозы вакцины, и после получения второй дозы прошло менее шести месяцев;

3. Если они переболели коронавирусом и получили одну дозу вакцины;

4. Если они переболели коронавирусом, и с момента получения справки о выздоровлении на основании ПЦР-теста прошло менее шести месяцев.

Все люди, попадающие в эти категории, после возвращения должны находиться в карантине в течение 24 часов или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Штраф за нарушение карантина составляет пять тысяч шекелей. Карантин можно проходить дома или в специальных гостиницах, если нет возможности находиться на карантине в домашних условиях. Важно помнить, что из аэропорта до дома (или гостиницы) разрешено добираться только на личном транспорте или такси.

Такого понятия как "зеленая" страна больше не существует. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.