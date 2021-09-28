Эта европейская страна заинтересовала туристов люксовыми турами

Российские туристы массово заинтересовались люксовыми турами на осень в Грецию. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в условиях пандемии Греция является одним из самых популярных пляжных направлений у любителей дорогого отдыха в странах Европы. Чаще всего состоятельные туристы выбирают отдых на острове Миконос и в городе Агиос Николас, который называют "греческим Сен-Тропе".

По данным экспертов, в октябре недельное проживание на Родосе в отеле категории пять звезд обойдется от 890 евро на двоих, на Крите можно найти вариант от 302 евро.

По словам директора департамента рекламы и PR туроператора "Русский Экспресс" Анны Филатовской, в 2021 году доля продаж в пятизвездочные отели составила 70-90 процентов от общего числа бронирований - при этом до пандемии она была ниже 50 процентов.