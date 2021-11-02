Представители туризма Азербайджана и Астраханской области обсудили создание новых круизных маршрутов

Сотрудники агентства по туризму Азербайджана в целях установления двустороннего сотрудничества с рядом регионов провели онлайн-конференцию с представителями российских туркомпаний. В конференции участвовала и Астраханская область.

"Для нас Азербайджан является одним из основных партнёров в Каспийском регионе. Туризм - перспективная сфера нашего сотрудничества. В ближайшее время планируется открытие Астраханского делового центра в Баку, одной из задач которого будет продвижение астраханского туристического продукта. К тому же, нас связывает прямое авиасообщение и есть все предпосылки для развития туризма", - прокомментировал руководитель регионального агентства международных связей Владимир Головков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие: с азербайджанской стороны - сотрудники Государственного агентства по туризму, Бюро по туризму Азербайджана, Департамента туризма Нахчывана, с российской стороны - представители туристических компаний и агентств Республики Татарстан, Краснодарского края, Свердловской, Астраханской областей.

Обсуждались планы развития делового и медицинского туризма со Свердловской областью, в направлении винных и гастрономических туров по винному маршруту İter Vitis с Краснодарским краем, историко-культурного наследия с Республикой Татарстан, создания круизных маршрутов в Каспийском море с Астраханской областью.

На мероприятии была представлена презентация туристического потенциала Азербайджана, в частности - Нахчыванской Автономной Республики.

Азербайджан пользуется повышенным вниманием российских туристов. В частности, несмотря на пандемию, только в сентябре текущего года прикаспийскую страну посетило свыше 18 тысяч россиян, что на 65 % выше уровня прошлого года, сообщает агентство международных связей Астраханской области.